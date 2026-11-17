Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la radicación oficial del nuevo estatuto tributario ante el Concejo distrital. El mandatario enfatizó que esta iniciativa no contempla aumentos en las tarifas ni en los impuestos de predial o industria y comercio para los ciudadanos y empresarios.

Por el contrario, el proyecto busca generar condiciones de competitividad para impulsar la creación de empleo en la ciudad, aprovechando que Medellín registra actualmente las tasas de desempleo más bajas de su historia, ubicándose en el 7%.

Estímulos para la innovación y corrección de distorsiones

La nueva normativa incluye incentivos para la llegada de empresas enfocadas en innovación, ciencia y tecnología, especialmente en zonas como el distrito de innovación alrededor de Ruta N y Futumed, conectando estas oportunidades con programas de educación superior y ciclos cortos.

Asimismo, la administración corrigió distorsiones tributarias del estatuto anterior, como el impuesto del 10% que se cobraba a los eventos deportivos y carreras atléticas. El alcalde calificó dicho cobro como absurdo y señaló que este tipo de actividades saludables ya no estarán gravadas.

Alivios para entidades sociales y optimización institucional

El estatuto también introduce beneficios para fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan labor social en la ciudad, facilitando su operación y reconociendo su impacto en las comunidades vulnerables de Medellín.

Adicionalmente, se eliminaron cobros y cargas operativas como la estampilla en convenios interadministrativos, lo que reducirá los costos de funcionamiento de las entidades públicas y optimizará la ejecución de recursos destinados al desarrollo local.