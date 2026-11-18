Rionegro gana reconocimiento latinoamericano por su estrategia de cultura ciudadana y movilidad. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Medellín, Antioquia

Rionegro, Antioquia, recibió un reconocimiento internacional por su estrategia “A Rionegro lo Mueves Tú: Pedagogía, Cultura Ciudadana y Transformación de la Movilidad”. Seleccionada entre las mejores prácticas de Ciudades del Aprendizaje de América Latina 2026.

El reconocimiento fue entregado durante el IV Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica. Realizado en Córdoba, Argentina, donde se destacaron iniciativas que promueven la educación, la inclusión y el desarrollo sostenible en la región.

La estrategia, liderada por el alcalde Jorge Rivas, fue destacada por integrar la pedagogía y la participación ciudadana como herramientas para transformar los comportamientos de los actores viales y promover una movilidad más responsable y segura.

Más información Seis presos se fugaron de la estación de Policía en Betania, Antioquia

Entre los resultados de la iniciativa se encuentran la vinculación de 43 Gestores Pedagógicos Comunitarios, más de 50.000 atenciones e intervenciones, presencia en 3.539 comunidades, 13 jornadas y 26 espacios de socialización.

Con este galardón, Rionegro se posiciona como referente latinoamericano en la implementación de prácticas que utilizan la educación ciudadana para transformar la movilidad y fortalecer la convivencia en el espacio público.

Además, la experiencia será divulgada por la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, a través de sus plataformas y de la exposición “Latinoamérica Presente: Buenas Prácticas de las Ciudades del Aprendizaje”, para compartir sus resultados con otras ciudades de la región.