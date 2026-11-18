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La Fundación Liga Central contra la Epilepsia (LICCE) atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles de sus 47 años de historia. La falta de pago por parte de varias EPS tiene a la institución al borde del cierre definitivo, con consecuencias para cientos de niños, jóvenes y adultos que reciben atención especializada.

Según informó la Fundación, las EPS Famisanar, Salud Total, Aliansalud y Compensar acumulan una deuda de $858 millones.

A esta situación se suma un endeudamiento propio de $1.181 millones, del cual el 77 % corresponde a honorarios del personal asistencial y administrativo y el 23 % a obligaciones financieras.

La falta de recursos ya ha obligado a suspender servicios. Desde enero de 2026 no funciona el Programa de Aprendizaje, que atendía aproximadamente a 1.500 niños al año y era considerado un referente nacional. También está suspendido el programa de Habilitación y Rehabilitación.

A esto se suma la deserción de entre el 20 % y el 30 % de los pacientes del Programa de Neurodesarrollo, que atiende alrededor de 400 niños anualmente. La Fundación advierte que las familias de estratos vulnerables están perdiendo una de sus principales alternativas para acceder a tratamientos especializados.

LICCE pide intervención del Gobierno

Ante la gravedad de la situación, los directivos de la Fundación enviaron una carta al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para solicitar su intervención urgente.

Entre las medidas que reclama la institución está el pago inmediato de las obligaciones pendientes por parte de las EPS y el Gobierno Nacional, así como la agilización de los giros a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

La Fundación advierte que, si no se resuelve la crisis de financiación, miles de pacientes podrían quedarse sin acceso a servicios especializados en epilepsia y otras condiciones neurológicas.

Donatón para evitar el cierre de la Fundación

Mientras solicita soluciones al Gobierno y el pago de los recursos que le adeudan las EPS, la LICCE también lanzó una DONATÓN PRO-RECURSOS para convocar a empresas, fundaciones, organizaciones y ciudadanos a contribuir económicamente con la continuidad de sus servicios.

Una de las alternativas es el Plan Padrino, mediante el cual las empresas pueden financiar el tratamiento y la rehabilitación integral de un niño durante un mínimo de seis meses. También se proponen aportes de nómina con contrapartida, donaciones de un porcentaje de las ventas y acuerdos de co-branding.

La institución informó que las donaciones pueden acceder a beneficios tributarios, incluida la deducción del 25 % del impuesto de renta, de acuerdo con los requisitos legales vigentes.

Quienes quieran contribuir pueden hacerlo a través consultando en su página web.