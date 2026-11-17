La aerolínea estadounidense United Airlines informó este lunes que solucionó un problema tecnológico que provocó problemas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional en Estados Unidos.

“Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto”, dijo la aerolínea en su cuenta oficial de X.

Previamente United había dicho que experimentó una “interrupción generalizada de sus sistemas”. La compañía había pedido disculpas por los inconvenientes y había asegurado que sus equipos trabajaban para restablecer el servicio “lo antes posible”.

La nueva interrupción se produce tres días después de que un fallo en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas, entre las 15:54 y las 20:15 hora local del viernes 13 de noviembre.

La agencia atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que afectó inicialmente a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo.

Según la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.