Medellín, Antioquia

Más de 84.200.000 afiliados a Savia Salud EPS en Antioquia, tienen diagnóstico de diabetes y reciben seguimiento médico para controlar esta enfermedad crónica y prevenir posibles complicaciones. Así lo informó la entidad, que con corte a octubre de 2026 ha fortalecido sus programas de atención y prevención, con el propósito de garantizar controles periódicos y atención integral a los pacientes. Desde los servicios básicos hasta las consultas especializadas.

Como parte de estas acciones, la EPS ha gestionado más de 111.200.000 pruebas de hemoglobina glicada. Es un examen que permite conocer los niveles promedio de azúcar en la sangre durante los últimos meses y evaluar qué tan controlada está la enfermedad.

Las cifras reflejan la importancia de fortalecer la atención de esta condición de salud. Según la Cuenta de Alto Costo, Colombia registró en 2025 más de 2 millones y medio de personas con diabetes mellitus.

La EPS hizo un llamado sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad

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En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Savia Salud hizo un llamado a la comunidad antioqueña para adoptar hábitos de vida saludables, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, evitar el sedentarismo y asistir periódicamente a los controles médicos.

La entidad también recordó que factores como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y los antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes.

Finalmente, la entidad de salud, insistió en la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico oportuno. Teniendo en cuenta que esta enfermedad puede avanzar silenciosamente y ocasionar complicaciones graves cuando no se diagnostica o controla adecuadamente.