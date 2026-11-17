Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lideró el último consejo de gabinete ampliado de su actual periodo de gobierno. Este encuentro convocó a secretarios, gerentes y directores de entidades distritales para revisar el estado de ejecución de cada dependencia y establecer los lineamientos para lo que restaba de 2026 y el año 2027.

Durante la reunión, la administración reiteró la instrucción de prestar la máxima atención a cada queja ciudadana, enfatizando que el reclamo de un ciudadano tiene validez y debe ser atendido de inmediato sin entrar en discusiones sobre su veracidad. Asimismo, se informó que los proyectos del plan de desarrollo y los indicadores sociales presentaron avances positivos.

Acciones contra la corrupción y cierre de mandato

La administración distrital enfatizó una política de cero tolerancia con la corrupción. Como parte de este control interno, se reportó un caso detectado en la Secretaría de Hacienda, donde un funcionario presuntamente implicado en irregularidades fue apartado del cargo y denunciado ante la Fiscalía, vinculando además a diez empresas en el proceso de investigación.

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En la recta final de su mandato, la instrucción central fue intensificar la ejecución de proyectos para cumplir con las metas establecidas. El alcalde señaló que el distrito avanzó en el desarrollo de 1,800 obras, con entregas progresivas y nuevas ejecuciones programadas para los próximos días.