Amplifica 2026 certificó a 42 nuevos talentos y fortalece la industria musical de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Medellín continúa fortaleciendo su industria musical, apostándole a la formación de nuevos talentos. Por segundo año consecutivo, el programa Amplifica certificó a 42 personas, entre músicos, productores, gestores culturales, técnicos y otros agentes del sector. Quienes ahora cuentan con nuevas herramientas para impulsar sus proyectos y abrirse camino en la industria.

Durante 2026, la iniciativa desarrolló 17 talleres especializados, contó con 12 formadores y realizó tres encuentros Amplifica Live, en los que participaron 11 agrupaciones musicales vinculadas al proceso. Uno de los espacios destacados fue el primer Encuentro de Amplificadas, el cual reunió a 30 mujeres de la escena musical alternativa, con el propósito de fortalecer su participación y generar nuevas oportunidades en el sector.

Además, 18 personas recibieron certificación bajo la modalidad de diplomado, con formación en áreas como innovación sonora, tecnologías creativas e inteligencia artificial aplicadas a la música, derechos, distribución, estrategia profesional, escena y mercado.

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Como resultado de este proceso de fortalecimiento, 2 proyectos musicales también tuvieron la oportunidad de participar en una rueda de negocios durante Altavoz Internacional, abriendo posibilidades de conexión con la industria y nuevos escenarios de circulación.

Amplifica es una iniciativa de la Administración Distrital, liderada por el Festival Internacional Altavoz, en articulación con la Red de Músicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes.

Con este programa, Medellín busca consolidarse como un referente de la industria musical, no solo por sus artistas y propuestas sonoras, sino también por la formación, profesionalización y generación de oportunidades para quienes hacen parte de este sector cultural.