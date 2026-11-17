Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó el destino de los $1,83 billones netos obtenidos tras la venta de las acciones de Tigo-UNE. Los recursos, administrados por EPM desde principios de año para generar rentabilidad, se distribuirán en cuatro pilares: educación, economía circular, conectividad y crecimiento e innovación.

El mandatario explicó que la definición estratégica de estos dineros requirió rigurosidad para aprovechar cada peso al máximo. De este modo, los fondos se asignarán de la siguiente manera: $564.000 millones para economía circular y medio ambiente, $746.000 millones para crecimiento e innovación, $450.000 millones para educación y $70.000 millones para conectividad.

Apuesta por la educación y el empleo joven

El pilar de educación recibirá $450.000 millones (24,6% de los recursos) para la creación del Fondo Medellín Cree En Vos, Salir Adelante, administrado por Sapiencia. Este mecanismo contempla 3.800 cupos universitarios iniciales, donde el estudiante no pagará cuotas mientras estudia y, al graduarse, reembolsará entre el 16% y el 22% de sus ingresos solo tras conseguir empleo.

Adicionalmente, el programa incluirá becas de formación para el trabajo orientadas a generar entre 3.000 y 4.000 empleos formales, así como orientación vocacional para 15.000 estudiantes de noveno a undécimo. El proyecto de acuerdo correspondiente será radicado ante el Concejo de Medellín para su aprobación oficial.

Proyectos en economía circular y conectividad

En economía circular y medio ambiente, se destinarán $564.000 millones para proyectos clave como la transformación de biogás en biometano en el relleno sanitario La Pradera, con capacidad para abastecer a 220.000 hogares. También se financiará una estación de transferencia de residuos de hasta 3.000 toneladas diarias, una planta de desintegración vehicular y centros de aprovechamiento.

Por su parte, el sector de conectividad contará con $70.000 millones para el desarrollo de una red neutra de fibra óptica, infraestructura diseñada para llevar alta capacidad digital a los municipios del departamento de Antioquia y fortalecer la conectividad regional.

Innovación, tecnología y crecimiento económico

El segmento de crecimiento e innovación recibirá $746.000 millones, recursos dirigidos a consolidar Ventures EPM, un fondo de inversión enfocado en transición energética, economía circular y territorios inteligentes capaz de atraer capital privado adicional.

Más información Supersalud adelanta auditoría en el Hospital Alma Máter de Antioquia tras crisis financiera

Asimismo, los fondos parciales financiarán el proyecto hidroeléctrico Santo Domingo y el desarrollo de FutuMed, un espacio destinado a la experimentación en inteligencia artificial, ciencia y tecnología para el beneficio de la ciudad.