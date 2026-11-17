14 familias de El Chispero conocieron sus futuros apartamentos en el proyecto Villa Los González. Foto: Administración Distrital.

Medellín, Antioquia

Con emoción y expectativa, 14 familias del sector El Chispero, en El Poblado, conocieron la nomenclatura de los apartamentos que les corresponderán en el proyecto Villa Los González. Durante la jornada de sorteo liderada por la Alcaldía de Medellín, a través del Fondo de Valorización de Medellín, en articulación con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.

La iniciativa nació como parte de las acciones asociadas a la construcción del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González. Esta obra hizo necesario desarrollar una solución de vivienda para las familias de El Chispero, muchas de ellas fundadoras de El Poblado y cuyas generaciones han construido su historia en este territorio.

El proyecto contempla la construcción de 14 apartamentos, distribuidos en tres tipologías: Vivienda de Interés Prioritario, Vivienda de Interés Social y NO Interés Social. Además, incluye unidades con adecuaciones de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

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“Hicimos el sorteo del proyecto de reasentamiento Villa Los González. Cada una de las familias recibió el número del apartamento que hará parte de su proyecto de vida”, expresó Angélica María Arias, directora de Fonvalmed.

Administración Distrital pone el terreno donde se construirá el edificio

La iniciativa beneficiará a más de 40 personas y representa una inversión superior a los 4.800 millones de pesos, financiada con recursos de Fonvalmed y aportes de las familias para la adquisición de sus viviendas. Asimismo, el Distrito dispuso el terreno donde se construirá el edificio.

Para los habitantes, el sorteo representa un paso importante después de varios años de incertidumbre. Así lo manifestó Celia González, residente del sector. Quien destacó la felicidad de las familias al ver que el proyecto comienza a hacerse realidad y agradeció el acompañamiento institucional durante el proceso.

De acuerdo con el cronograma establecido, la construcción del edificio comenzará en enero de 2027 y su entrega está prevista para el último trimestre de ese mismo año. Entretanto, las familias permanecen en viviendas bajo la modalidad de arrendamiento temporal.

La ejecución de esta solución habitacional ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre Fonvalmed e Isvimed. Entidades que han adelantado acompañamiento social, gestiones administrativas y financieras, así como espacios de diálogo y participación con las familias beneficiarias.