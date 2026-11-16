Lindsay Clancy enfrentará un nuevo juicio en marzo por la muerte de sus tres hijos en EE. UU.

La madre estadounidense acusada de matar a sus tres hijos enfrentará un nuevo juicio a partir del 29 de marzo, resolvió este lunes un juez después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto en un caso que ha conmocionado a Estados Unidos.

Lindsay Clancy, de 36 años, reconoció durante su primer juicio que estranguló a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Sin embargo, sostuvo que padecía psicosis posparto, lo cual según su defensa la exime de responsabilidad penal.

En septiembre, un jurado integrado por nueve mujeres y tres hombres no alcanzó la unanimidad que exige la justicia penal estadounidense, con lo cual se declaró la nulidad del juicio.

Este primer proceso de la justicia del estado de Massachusetts contra Clancy, que incluyó más de 80 testigos y varios días de testimonios perturbadores, abrió un intenso debate en Estados Unidos sobre la salud mental materna.

Clancy, una exenfermera, se declaró no culpable por demencia y afirmó que escuchó una voz que le ordenó matar a sus hijos. Sus abogados atribuyeron esos episodios a la psicosis posparto, un trastorno que, según expertos médicos, afecta a entre una y dos mujeres por cada 1.000 nacimientos.

Los fiscales rechazaron ese argumento y sostuvieron que Clancy planificó cuidadosamente los asesinatos y comprendía las consecuencias de sus actos.

Tras los homicidios ocurridos en enero de 2023 en la vivienda familiar en Massachusetts, Clancy se cortó el cuello y las muñecas y saltó desde una ventana de un segundo piso en un aparente intento de suicidio. Quedó paralizada de cintura para abajo.

“¿Por qué no fijamos el nuevo juicio para el 29 de marzo?”, fecha en la que comenzará la selección del jurado, dijo el juez William Sullivan durante una breve audiencia el lunes.

Según una fuente judicial, Clancy volverá a comparecer ante el tribunal el 30 de diciembre para una audiencia de seguimiento del caso.

Kevin Reddington, abogado defensor de Clancy, había pedido previamente al juez que dictara un veredicto absolutorio, lo que en la práctica habría supuesto el cierre del caso tras un juicio televisado que duró varias semanas y captó la atención de la opinión pública estadounidense.

Sin embargo, Sullivan decidió celebrar un nuevo juicio tras varias audiencias en las que la fiscalía y la defensa defendieron posturas opuestas sobre el futuro procesal de Clancy.

“¿Dónde están las pruebas de que ella hizo esto?”, había planteado Reddington. El abogado también puso en duda las propias declaraciones de Clancy en las que admitió haber matado a sus hijos.