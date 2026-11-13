Medellín y Antioquia se unen a la Milagro Week con la presentación de 23 proyectos

Medellín

Medellín y Antioquia participarán entre el 16 y el 18 de noviembre en Milagro Week 2026, evento que se realizará en Nueva York, Estados Unidos, para conectar a empresarios nacionales con inversionistas internacionales. La delegación llevará un portafolio de 23 proyectos estratégicos valorados en cerca de 6,4 billones de dólares, consolidándose como la región colombiana con mayor número de iniciativas en la agenda.

De las 250 propuestas recibidas por ProColombia en todo el país, 97 avanzaron a esta etapa con expectativas de negocio por 41.900 millones de dólares. Las iniciativas seleccionadas se concentran principalmente en Antioquia, el Caribe y el Eje Cafetero, y corresponden en dos terceras partes a capital privado en sectores como infraestructura, energía, agroindustria, tecnología y turismo.

Proyectos priorizados y alcance de la delegación

La directora ejecutiva de la ACI Medellín, Cristina Zambrano, explicó que la cartera regional prioriza obras de infraestructura logística y vial, entre ellas Puerto Progreso y Puerto Pisisí, además de proyectos de centros de datos, energía, hotelería y agroindustria. La participación se ejecutará de forma articulada a través de la Red Nacional de Agencias Regionales Promotoras de Inversión (Red Invest).

Esta red, presidida por ProBarranquilla y con la ACI Medellín en la vicepresidencia, agrupa a agencias de territorios como Bogotá-Región, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Eje Cafetero, Tolima, Meta y Santa Marta. Su objetivo es unificar la oferta regional para atraer capital extranjero, fomentar oportunidades empresariales y posicionar a los territorios colombianos en mercados internacionales.

Balance de inversión de las agencias regionales

De acuerdo con las cifras entregadas por la organización, durante 2025 las agencias que integran la Red Invest gestionaron inversiones por 1.385 millones de dólares en distintas regiones del país. Ese flujo de recursos permitió impulsar el desarrollo productivo local y contribuyó a la creación de más de 34.000 empleos directos.

Con la presencia en Milagro Week, las entidades regionales buscan dar continuidad a esa estrategia de articulación institucional y ampliar el acceso de proyectos públicos y privados a fuentes de financiación internacional.