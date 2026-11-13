Medellín ha realizado más de 9.000 terapias para atender a menores víctimas de violencia. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Un total de 9.157 sesiones terapéuticas especializadas ha realizado la Alcaldía de Medellín desde 2024 para acompañar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por medio de la estrategia Jugar para Sanar, que utiliza el juego como herramienta para apoyar sus procesos de recuperación emocional.

El programa desarrolla procesos individuales de 10 sesiones, orientados al fortalecimiento emocional y a brindar herramientas para afrontar las situaciones vividas. Además, incorpora un enfoque inclusivo: 36 menores de edad con discapacidad han recibido acompañamiento adaptado a sus necesidades.

Según Diana Carmona, la secretaria de Inclusión Social y Familia “Mediante el juego y la atención terapéutica acompañamos a las víctimas en su recuperación emocional, brindándoles herramientas para afrontar las situaciones vividas”.

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De acuerdo con el balance de la Administración Distrital, 1.611 menores de edad han recibido atención durante la actual administración mediante los planes de sesiones terapéuticas. A estas acciones, se suma Tejiendo Hogares, iniciativa liderada por la primera dama, Margarita Gómez, que brinda orientación a las familias y cuidadores para reconocer señales de alerta.

El proyecto Casa Vida 2 está abierto las 24 horas para acompañar a niños y niñas

Medellín cuenta con Casa Vida 2, un espacio de protección que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que ha acogido a 166 adolescentes entre los 12 y los 17 años. Allí reciben acompañamiento individual para fortalecer su autonomía, continuar sus estudios y construir un proyecto de vida.

Xiomara Fonnegra, madre de una niña con discapacidad auditiva y beneficiaria del programa, destacó los avances alcanzados con el acompañamiento psicológico y el servicio de interpretación. Según relató, su hija ha mejorado la comunicación con la profesional que la atiende y en el entorno familiar, además de mostrarse más tranquila y segura.

La Alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sospecha o situación de violencia sexual contra menores de edad. La identificación temprana de estos hechos permite activar las rutas institucionales y garantizar la atención y protección de las víctimas.