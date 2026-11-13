Autoridades activan operativo especial para la jornada futbolística de este sábado en Medellín

Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dispuso un operativo especial con 412 uniformados para acompañar los dos encuentros del fútbol profesional colombiano que se jugarán este sábado 14 de noviembre en Medellín. El despliegue busca garantizar la seguridad y la convivencia antes, durante y después de los compromisos deportivos.

Del total del personal asignado, 317 policías cubrirán el partido entre Atlético Nacional y Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, escenario con un aforo previsto de 45.000 espectadores. Por su parte, otros 95 uniformados vigilarán el duelo entre Águilas Doradas e Independiente Medellín en el estadio Cincuentenario, que espera 3.000 asistentes.

Horarios de ingreso y cobertura operativa

Ambos compromisos deportivos están programados para iniciar a las 3:30 de la tarde. De acuerdo con la logística establecida por las autoridades, la apertura de puertas será a la 1:30 p. m. en el Atanasio Girardot y a la 1:00 p. m. en el estadio Cincuentenario.

La institución confirmó que el dispositivo se activará de manera anticipada mediante controles preventivos y acompañamiento en las vías de acceso, alrededores, puntos de ingreso y tribunas. Estas acciones se ejecutarán en coordinación con los organizadores de los eventos y las autoridades distritales.

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Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades recomendaron a los aficionados llegar con suficiente anticipación a los escenarios deportivos para facilitar los filtros de verificación. Asimismo, pidieron acatar las indicaciones del personal logístico y policial durante toda la jornada.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a las hinchadas para mantener el respeto, la tolerancia y el buen comportamiento dentro y fuera de los estadios, con el fin de evitar alteraciones del orden público y garantizar una jornada en paz.