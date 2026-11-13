Antioquia destina más de $14 mil millones para prevenir violencias contra mujeres

Medellín, Antioquia

Más de $14 mil millones de pesos destinó la Gobernación de Antioquia durante 2026, para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección frente a las violencias basadas en género. Una inversión que representa un incremento del 43 % en comparación con el año anterior.

La estrategia hace parte de las acciones lideradas por la Secretaría de las Mujeres en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, bajo la campaña #NoEsNormal: ¡Las violencias contra las mujeres y las niñas las detenemos entre todas y todos!.

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La agenda comenzó en Apartadó con la Mesa de Gerenciamiento Institucional contra las violencias basadas en género. Un espacio que reunió a autoridades locales para evaluar las acciones existentes y fortalecer la respuesta institucional en defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

Uno de los principales mecanismos cuenta por primera vez con financiación del Fondo de Seguridad Territorial

La línea 123 Mujer Antioquia, es uno de los principales mecanismos fortalecidos con los recursos departamentales, que por primera vez cuenta con financiación del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET). En lo corrido de 2026, esta línea ha atendido 30.266 casos, de los cuales 9.573 están relacionados con violencias basadas en género y 308 fueron clasificados como críticos.

La secretaria de las Mujeres, Carolina Lopera, señaló que la prevención requiere tanto instituciones preparadas para responder oportunamente como una sociedad capaz de identificar comportamientos violentos que suelen justificarse o pasar inadvertidos.

La programación conmemorativa continuará durante noviembre y diciembre con actividades culturales y académicas en diferentes municipios. Entre ellas se encuentran las proyecciones de la película animada Bella, para el 18 de noviembre en La Ceja. Así mismo, se encuentra el 8.º Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos, para el 23 y 24 de noviembre en la Universidad EAFIT.