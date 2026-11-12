Habitantes de La Estrella protestaron por fallas en el suministro de agua

La Estrella, Antioquia

Habitantes de La Estrella, Antioquia, realizaron el viernes 6 de noviembre un plantón en la iglesia de La Tablaza para denunciar los problemas de abastecimiento de agua potable y los retrasos en las obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

La manifestación fue convocada por el Comité Promotor del Plantón Municipal por el Agua, que advierte sobre las afectaciones que enfrentan comunidades de sectores como La Tablaza, Pueblo Viejo y Las Inmaculadas. Según Daniel Ospina, líder comunitario, la problemática alcanza a más de 30.000 personas.

Ospina señaló que el primer Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado fracasó y que las presuntas irregularidades relacionadas con ese proyecto son objeto de investigaciones de la Fiscalía. También mencionó que hay un proceso judicial contra un exalcalde del municipio.

Retrasos en el nuevo Plan Maestro

El líder comunitario cuestionó el ritmo de ejecución de las obras actuales. Aunque la Alcaldía ha informado que el proyecto avanza y que su conclusión está prevista para el 18 de octubre de 2027, los habitantes consideran que el progreso observado en los sectores intervenidos es demasiado lento.

“Según vemos en territorio, avanza de una forma excesivamente lenta”, afirmó Ospina al referirse al nuevo Plan Maestro.

El dirigente también relacionó las dificultades en el suministro con los racionamientos durante el fenómeno de El Niño, el crecimiento de las construcciones y lo que considera una falta de control urbanístico.

Comunidad pide soluciones y control a las construcciones

En el comunicado previo a la movilización, el Comité Promotor denunció que algunas familias pasan varios días sin servicio de agua y cuestionó que continúe la expansión urbanística mientras persisten las dificultades para garantizar el abastecimiento a los habitantes actuales.

La comunidad también reportó inconformidad por el estado de las vías intervenidas, los daños en las calles y el incremento en las facturas de servicios públicos.

Entre sus exigencias están la transparencia en el manejo de los recursos, un mayor control a las licencias urbanísticas, la realización de un cabildo abierto y un cronograma verificable que permita hacer seguimiento a las obras y a las soluciones para garantizar el suministro continuo de agua potable.

El comité pidió, además, la intervención de organismos como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Servicios Públicos.