Santa Fe de Antioquia se llena de teatro, circo y música con la quinta edición del Festival de Artes. Foto: Alcaldía de Santa Fe de Antioquia.

Medellín, Antioquia

Durante cuatro días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de más de 40 actividades y 13 obras. Con la participación de agrupaciones artísticas de siete países: España, Portugal, México, Noruega, Francia, Mozambique y Colombia.

La programación incluye espectáculos itinerantes y presentaciones al aire libre en nueve escenarios del centro histórico, entre ellos la Plaza Mayor Simón Bolívar, el Parque La Chinca, la Plazuela Jesús Nazareno, la Calle del Medio y el campus de la Universidad de Antioquia.

Entre las compañías internacionales participantes se encuentran el Carro de Comedias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una adaptación de Ubú Rey, de Alfred Jarry; Llum de Fideu, de España, entre otras.

Además de los espectáculos, el festival contará con una programación pedagógica en la sede Comfama del municipio, donde se realizarán laboratorios de creación de comparsas y talleres de serigrafía, cartelismo y elaboración de máscaras tradicionales. También estará abierta la exposición fotográfica Ante el espacio vacío, que recoge 5 décadas de historia del teatro en Medellín.

Comfama dispondrá del servicio de transporte “Vamos al Festival”

La agenda cultural se complementará con una feria de emprendimientos locales, una ruta gastronómica, la Biblioteca móvil y el Parque móvil de Comfama. Iniciativas que buscan dinamizar la economía del municipio y ofrecer alternativas para las familias y turistas que visiten Santa Fe de Antioquia durante el puente festivo.

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Para facilitar la asistencia desde Medellín, Comfama dispondrá del servicio de transporte “Vamos al Festival”, con salidas programadas para el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre desde el Claustro San Ignacio y Ciudad del Río.

Con esta quinta edición, el Festival Artes de la Calle vuelve a convertir los espacios públicos de Santa Fe de Antioquia en escenarios para el encuentro ciudadano y la circulación de propuestas artísticas nacionales e internacionales.