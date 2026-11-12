Estrategia Distrital impulsa la autonomía económica de 3.455 mujeres con formación y microcréditos

Medellín impulsa la autonomía económica de 3.455 mujeres con formación y microcréditos. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Un total de 3.455 mujeres de Medellín han recibido formación en emprendimiento y finanzas personales como parte de la estrategia “Decididas a Avanzar”. Por medio de esta iniciativa, la Administración Distrital busca que la Alcaldía busca reducir las barreras económicas que limitan su independencia.

La iniciativa llega a mujeres de las zonas urbanas y rurales mediante capacitaciones, orientación y acompañamiento individual y colectivo. A este proceso se suma el acceso de 250 mujeres de redes vecinales a microcréditos del Banco Distrital, destinados a poner en marcha sus iniciativas empresariales.

La autonomía económica también es una medida de prevención de las violencias. Según la Administración Distrital, contar con recursos propios y mayores oportunidades laborales y productivas permite a las mujeres fortalecer su capacidad de decisión y reducir situaciones de dependencia económica que pueden profundizar escenarios de vulnerabilidad.

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90 mujeres rurales llevarán sus emprendimientos a La Alpujarra

Como parte de esta estrategia, este viernes 13 de noviembre, 90 mujeres rurales participarán en una jornada de Mercados Campesinos en la plazoleta de La Alpujarra, donde exhibirán y comercializarán sus productos.

El espacio busca abrir oportunidades de venta, visibilizar sus emprendimientos y reconocer el aporte de las mujeres a la economía de los corregimientos de Medellín.

La actividad se realizará en el marco de las acciones previas al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con estos resultados, la estrategia pone el foco en una realidad concreta la independencia económica fundamental para que más mujeres puedan generar sus propios recursos.