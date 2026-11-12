Nuevo auditorio y salas de ensayo completan la entrega del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio

Medellín

La Alcaldía de Medellín culminó la entrega total del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio (antes Biblioteca España) tras poner en funcionamiento su tercera caja. Con esta apertura, la Administración Distrital finaliza la recuperación de este equipamiento cultural ubicado en la comuna 1 (Popular), luego de más de una década de cierre por fallas estructurales.

El nuevo módulo cuenta con un auditorio para más de 130 personas, salas de ensayo, camerinos y un escenario destinado a presentaciones artísticas y encuentros comunitarios. Esta infraestructura complementa las cajas 1 y 2, que operan desde junio de 2026 en la zona nororiental de la ciudad.

Inversión y balance de asistencia

Para la reconstrucción total del parque biblioteca, el Distrito destinó una inversión cercana a los $56.000 millones. Durante sus primeros cuatro meses de reapertura parcial, el espacio ha registrado 84.600 visitantes, 16.990 participantes en programas formativos y más de 470 actividades culturales.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que la entrega completa del complejo permitirá ampliar la oferta recreativa y académica para niños, jóvenes y adultos de cara a la temporada de vacaciones de fin de año.

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Nuevas obras educativas en la comuna 1

Durante el acto de entrega, se anunciaron dos proyectos de infraestructura educativa para el sector de Popular. El primero es un nuevo jardín infantil Buen Comienzo para 250 niños, cuyas obras ya iniciaron y tienen fecha proyectada de entrega para noviembre de 2027, con un área de 2.447 metros cuadrados.

Adicionalmente, el Distrito abrirá licitación para construir el megacolegio Fe y Alegría Popular N.º 1, que demandará una inversión de $41.800 millones. La institución tendrá cuatro niveles, 3.680 metros cuadrados construidos, laboratorios, biblioteca y zonas recreativas para beneficiar a 320 estudiantes de bachillerato.