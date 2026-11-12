Antioquia fortalece la alfabetización de 80 mil estudiantes en 2.943 sedes educativas
La iniciativa de la Gobernación llega a 2.943 sedes educativas oficiales de 116 municipios no certificados. El programa implementa metodologías pedagógicas para mejorar la alfabetización desde transición hasta segundo de primaria.
Medellín, Antioquia
Más de 80 mil niños y niñas de Antioquia reciben acompañamiento para fortalecer sus habilidades de lectura y escritura a través de la Estrategia de Alfabetización Inicial (ALFA). La iniciativa, liderada por la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Educación, está dirigida a estudiantes de transición, primero y segundo de primaria, con metodologías que buscan fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.
Como parte del seguimiento a su implementación, la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, y una delegación del Banco Mundial visitaron la Institución Educativa Rural Chaparral, en San Vicente Ferrer, para conocer cómo se desarrolla la estrategia y observar el trabajo pedagógico con los estudiantes.
Durante la visita se realizaron actividades con estudiantes de transición, primero y segundo, mediante las metodologías ATAL y Kalulu. En transición, los participantes conocieron un ejercicio de coanimación ATAL enfocado en el desarrollo de la conciencia fonemática. También observaron un taller con estudiantes de primero y una actividad Kalulu estructurada y basada en evidencia científica.
759 estudiantes beneficiados en San Vicente Ferrer
La estrategia también tiene presencia en San Vicente Ferrer, donde llega a 38 sedes educativas y beneficia a 759 estudiantes. La visita concluyó con un conversatorio entre directivos y participantes, en el que se compartieron experiencias, avances y desafíos de la alfabetización inicial en el territorio.
Más información
La rectora de la Institución Educativa Rural Chaparral, María Magnolia Díaz Jaramillo, destacó que este tipo de iniciativas aporta herramientas a los docentes y fortalece las prácticas pedagógicas para responder a las necesidades de aprendizaje de los niños y las niñas.
ALFA cuenta con el respaldo de aliados como el Banco Mundial y la Fundación Fraternidad Medellín. Su implementación busca fortalecer las bases de lectura y escritura de miles de estudiantes antioqueños, con acompañamiento pedagógico desde los primeros grados de educación.