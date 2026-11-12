Antioquia fortalece la alfabetización de 80 mil estudiantes en 2.943 sedes educativas

Medellín, Antioquia

Más de 80 mil niños y niñas de Antioquia reciben acompañamiento para fortalecer sus habilidades de lectura y escritura a través de la Estrategia de Alfabetización Inicial (ALFA). La iniciativa, liderada por la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Educación, está dirigida a estudiantes de transición, primero y segundo de primaria, con metodologías que buscan fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

Como parte del seguimiento a su implementación, la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, y una delegación del Banco Mundial visitaron la Institución Educativa Rural Chaparral, en San Vicente Ferrer, para conocer cómo se desarrolla la estrategia y observar el trabajo pedagógico con los estudiantes.

Durante la visita se realizaron actividades con estudiantes de transición, primero y segundo, mediante las metodologías ATAL y Kalulu. En transición, los participantes conocieron un ejercicio de coanimación ATAL enfocado en el desarrollo de la conciencia fonemática. También observaron un taller con estudiantes de primero y una actividad Kalulu estructurada y basada en evidencia científica.

759 estudiantes beneficiados en San Vicente Ferrer

La estrategia también tiene presencia en San Vicente Ferrer, donde llega a 38 sedes educativas y beneficia a 759 estudiantes. La visita concluyó con un conversatorio entre directivos y participantes, en el que se compartieron experiencias, avances y desafíos de la alfabetización inicial en el territorio.

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La rectora de la Institución Educativa Rural Chaparral, María Magnolia Díaz Jaramillo, destacó que este tipo de iniciativas aporta herramientas a los docentes y fortalece las prácticas pedagógicas para responder a las necesidades de aprendizaje de los niños y las niñas.

ALFA cuenta con el respaldo de aliados como el Banco Mundial y la Fundación Fraternidad Medellín. Su implementación busca fortalecer las bases de lectura y escritura de miles de estudiantes antioqueños, con acompañamiento pedagógico desde los primeros grados de educación.