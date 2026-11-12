La Filarmónica Infantil y Juvenil de Urabá celebra diez años con un concierto gratuito en Apartadó

Medellín

La Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil de Urabá (FilU), programa social de la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed), celebrará sus diez años de trayectoria con un concierto gratuito en Apartadó. El evento incluirá el estreno mundial de la obra Cantos de tierra y agua, del compositor colombiano Juan David Osorio.

El proyecto inició en 2016 con 90 estudiantes y actualmente alcanza a más de 1.200 niños y jóvenes en Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y diversos corregimientos. Su modelo pedagógico integra la formación sinfónica tradicional con expresiones propias del territorio como el bullerengue, la chirimía y la danza.

Evolución, alianzas y formación profesional

El programa nació junto a Fundaunibán y contó durante siete años con el respaldo de Comfama. Tras una etapa sostenida con recursos propios de Filarmed, la llegada de Banafrut en 2024 permitió ampliar la cobertura de 340 a más de 1.000 participantes mediante la creación de nuevas agrupaciones musicales.

Según María Catalina Prieto, directora ejecutiva de Filarmed, el impacto se refleja en que la mayoría de los docentes son oriundos de la región y exintegrantes del proceso. Además, cinco egresados cursan estudios superiores en música, como Miguel Ángel Ramírez, estudiante de Licenciatura en Música en la Universidad de Antioquia.

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Estreno mundial de Cantos de tierra y agua

La pieza central del concierto será Cantos de tierra y agua, una suite orquestal dividida en cuatro movimientos dedicados a Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. La composición incorpora versos y la participación en vivo de los poetas locales Damis Caicedo Romaña, Martín Jaramillo, Juan Mares y Alexander Duque.

Osorio diseñó la partitura para integrar a músicos de distintos niveles técnicos dentro de una misma interpretación. El programa de aniversario también incluirá piezas académicas como Pompa y circunstancia, junto a ritmos tradicionales como el fandango y el asentao.