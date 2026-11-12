La ciudad de Medellín es escenario del Encuentro Games Horizon 2026

Medellín, Antioquia

El encuentro más importantes de la industria de los videojuegos en la región: Colombia Game Horizon 2026, busca conectar el talento colombiano con empresas e inversionistas internacionales. La actividad se desarrolla en el Centro Empresarial El Poblado y cuenta con la participación de aproximadamente 600 asistentes.

El encuentro es organizado por la Cámara de Comercio de Medellín, cuenta con alianza con la Alcaldía de Medellín, la Asociación Colombiana de Videojuegos y la Iniciativa Cluster de Industrias Creativas, con el respaldo de Comfama y ElPauer.

Uno de los principales atractivos de esta edición es una rueda de negocios en la que participan 15 empresas de videojuegos de la región, que tienen la oportunidad de presentar sus proyectos ante países como Brasil, Chile y Canadá.

Participación de figuras internacionales

La agenda académica cuenta con la participación de Luis Villegas, vicepresidente sénior y director de Tecnología, Contenidos Creativos y Servicios de PlayStation Studios. Quien comparte su visión sobre las tendencias tecnológicas y los desafíos de la industria a nivel mundial.

También se desarrollan conferencias y talleres sobre creatividad, distribución comercial y participación de las mujeres en el sector y estrategias para lograr que los videojuegos latinoamericanos alcancen nuevos mercados.

Con iniciativas como Colombia Game Horizon 2026, Medellín busca fortalecer su ecosistema tecnológico, promover el emprendimiento y generar oportunidades laborales para los jóvenes interesados en el desarrollo de videojuegos.

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El encuentro representa una oportunidad para demostrar que Colombia cuenta con talento, creatividad y capacidad empresarial para competir en una industria global que continúa creciendo. De esta manera, Medellín avanza en su propósito de consolidarse como un referente latinoamericano de innovación, entretenimiento digital y desarrollo tecnológico.