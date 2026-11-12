Hallan conexiones ilegales de agua asociadas a construcciones irregulares en La Estrella, Antioquia

La Estrella, Antioquia

La detección de captaciones de agua sin autorización ambiental encendió las alertas en la Reserva El Romeral, jurisdicción del municipio de La Estrella. Ante las denuncias por el uso indebido del recurso hídrico en esta área protegida, Corantioquia y la administración local iniciaron operativos de vigilancia para frenar la extracción irregular en los afluentes de la zona.

El foco de preocupación se centra en cuatro fuentes hídricas estratégicas: las quebradas La Manuela, El Mico, Palosanto y San Miguel. En estas corrientes se busca determinar el impacto de las intervenciones no formalizadas que ponen en riesgo la conservación de los ecosistemas y la disponibilidad del agua.

Hallazgos ligados a construcciones irregulares

Durante la primera inspección conjunta en la quebrada La Manuela, en zona limítrofe con Caldas, los equipos técnicos confirmaron la existencia de dos puntos de captación ilegal que operan sin la respectiva concesión de aguas.

De acuerdo con las autoridades ambientales, estas conexiones irregulares se encontraron vinculadas a construcciones presuntamente ilegales levantadas dentro del perímetro de la reserva, lo que agrava la presión sobre el entorno natural.

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Seguimiento técnico y llamado a la legalidad

Para dimensionar la problemática, Corantioquia continuará los recorridos en las quebradas El Mico, Palosanto y San Miguel durante las próximas semanas. Con esta información levantará un inventario geográfico que permitirá identificar todas las extracciones clandestinas y orientar las medidas sancionatorias o de control.

Adicionalmente, la corporación ambiental adelantará espacios de orientación pedagógica con los habitantes del sector para explicar los trámites de concesión y reiterar el llamado a hacer un uso legal, responsable y sostenible de las fuentes hídricas.