Alcaldía de Guarne desmiente publicaciones en redes sociales sobre supuesta quiebra financiera

Guarne, Antioquia

La Alcaldía de Guarne desmintió las publicaciones que circulan en redes sociales sobre una supuesta quiebra financiera y la solicitud de un empréstito por $245.000 millones. A través de un pronunciamiento oficial, la Administración Municipal calificó estas versiones como información falsa y aseguró que no adelanta ningún trámite para adquirir nuevos créditos.

El gobierno local aclaró que cualquier iniciativa futura de endeudamiento requeriría estudios técnicos previos y la aprobación obligatoria del Concejo Municipal. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para verificar los datos en los canales oficiales antes de difundir contenidos que generen desinformación sobre las finanzas públicas.

Indicadores de estabilidad y recaudo fiscal

Frente a los rumores de crisis, la administración liderada por el alcalde Mauricio Grisales reportó que el municipio registra una ejecución presupuestal de ingresos del 88 %. Según el balance oficial, Guarne mantiene condiciones favorables de liquidez y ha cumplido oportunamente con sus gastos de funcionamiento e inversión social, sin generar déficit presupuestal ni cuentas por pagar.

Al cierre de la vigencia 2025, el municipio registró un indicador del 39,57 % en la Ley 617 de 2000, muy por debajo del límite legal del 70 %. Este resultado permite disponer del 60,43 % de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) para financiar proyectos comunitarios, respaldado por el recaudo tributario del sector industrial local.

Más información Habitantes de La Estrella protestaron por fallas en el suministro de agua

Estado real de la deuda pública

Sobre el endeudamiento vigente, la Alcaldía precisó que el pasivo financiero real asciende a $8.078 millones con corte a junio de 2026. Esta cifra corresponde únicamente a créditos adquiridos entre 2021 y 2025, pactados a plazos de hasta seis años, sin periodos de gracia y bajo un manejo responsable de las obligaciones.

Adicionalmente, las transferencias nacionales del SGP y del SGSSI representaron en promedio apenas el 19,77 % de los ingresos totales durante los últimos cinco años. Con este respaldo de recursos propios, la administración reiteró que la solidez fiscal del municipio desmiente por completo las versiones difundidas en plataformas digitales.