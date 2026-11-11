Ya se puede ingresar al Metro de Medellín con tarjetas débito, crédito y billeteras digitales

Medellín

Arrancó formalmente el nuevo sistema de pago del Metro de Medellín, que permite a los usuarios ingresar a la red de transporte utilizando tarjetas débito y crédito sin contacto, tanto físicas como digitales. Esta alternativa está disponible inicialmente en las estaciones de las Líneas A y B, con una implementación progresiva hacia los demás modos del sistema.

La medida busca reducir las filas y facilitar el acceso sin requerir trámites previos ni inscripciones. Los viajeros podrán validar su pasaje acercando tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Colombia o en el exterior, así como dispositivos vinculados a billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, eliminando la necesidad de adquirir o recargar la tarjeta Cívica para viajar.

Coexistencia con la Cívica y atención al turismo

La implementación de este medio de pago, no implica la eliminación ni desaparición de la tarjeta Cívica tradicional, la cual continuará funcionando con normalidad para los usuarios habituales.

Esta alternativa está orientada a facilitar la movilidad de los turistas que visitan Medellín y el Valle de Aburrá, quienes podrán desplazarse por la red utilizando sus instrumentos bancarios cotidianos. Asimismo, beneficia a los usuarios locales en situaciones de olvido del plástico tradicional o falta de saldo para recarga.

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Cobertura y funcionamiento técnico

El mecanismo opera únicamente mediante los nuevos validadores instalados en los torniquetes de acceso. Por el momento, el sistema cuenta con algunos equipos habilitados en ciertos accesos de las estaciones de las Líneas A y B, mientras avanza el proceso de renovación tecnológica en la infraestructura restante.

La meta de las autoridades de transporte es ampliar progresivamente la cobertura de estos validadores a todos los accesos de las líneas del Metro y a las rutas integradas de la red metropolitana.