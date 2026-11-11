Medellín casi triplica sus proponentes en contratación pública y llegará a 2.957 este año

Medellín

La administración distrital y el conglomerado público llevaron a cabo la vigesimosegunda Feria de la Transparencia, un evento liderado por la Secretaría de Suministros y Servicios. Este espacio representa la tercera feria de su tipo bajo la gestión del alcalde Federico Gutiérrez, destacando los avances logrados desde el inicio de la administración en 2024.

Para restablecer la confianza ciudadana, la Secretaría ejecutó acciones enfocadas en la gerencia de la cadena de abastecimiento y la optimización de los procesos de selección. Como resultado, la entidad reporta una alta afluencia de proveedores a las convocatorias públicas y un reconocimiento generalizado de la transformación institucional.

Estrategias y eficiencia contractual

El éxito en la contratación se sostiene en tres herramientas clave: la gestión técnica de 22 categorías, la aplicación rigurosa de la ley sin forzar modalidades, y la vinculación de proveedores mediante 18 jornadas de capacitación que han formado a cerca de 6.000 personas.

Tras registrar una baja participación entre 2020 y 2023, la Alcaldía revirtió la tendencia: el número de proponentes pasó de 1.215 a sumar 1.000 participantes adicionales en el primer año, con una proyección de cierre de 2.957 proponentes para el periodo actual.

Pluralidad y transparencia administrativa

El mandatario distrital enfatizó que los procesos contractuales “no tienen nombre ni dueño”, garantizando condiciones de equidad para pequeños proveedores y grandes empresas. Cualquier interesado puede conocer con anticipación las necesidades de contratación para competir de forma transparente.

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Con miras al cierre de mandato el 31 de diciembre de 2027, la administración reafirmó como objetivo prioritario consolidar un sistema donde los recursos públicos se administren con total claridad, apertura y apego estricto a la normatividad vigente.