La Fantástica de Carlos Vives tiene video oficial: un homenaje audiovisual a Cartagena

Cartagena tiene una nueva razón para celebrar su historia, su música y su identidad.

Después de años de haberse convertido en una de las canciones más emblemáticas dedicadas a La Heroica, La Fantástica, del cantautor colombiano Carlos Vives, tiene por fin su video oficial, un regalo del artista y del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, para conmemorar este 11 de noviembre los 215 años de independencia de la ciudad.

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La producción audiovisual llega para ponerle imágenes a una canción que, desde su lanzamiento en 2013, ha sido una declaración de amor a Cartagena y a todo lo que representa.

Una composición que reúne los sonidos del Caribe, el vallenato, la cumbia y la champeta, y que celebra la historia de una ciudad cuya grandeza también se explica desde sus raíces africanas, su resistencia y su extraordinaria diversidad cultural.

“Era inaudito que uno de nuestros himnos, 13 años después de ser lanzado, aún no tuviera un video oficial. Un video a la altura que merece esta hermosa y emotiva canción; así como merece nuestra ciudad. Hoy, en la conmemoración de los 215 años de independencia de Cartagena, junto a mi hermano Carlos Vives queremos regalarle a La Fantástica su primer video oficial. Disfrútenlo con orgullo y honor por nuestra Cuadrilonga”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

La Fantástica no es solamente una canción sobre Cartagena. Es un recorrido por su memoria. En su letra aparecen figuras fundamentales de la historia y la cultura como Benkos Biohó, símbolo de libertad y resistencia; el escritor Manuel Zapata Olivella y el historiador Eduardo Lemaitre, cuyas voces ayudaron a preservar la memoria de la ciudad; y el legendario percusionista Paulino ‘Batata’ Salgado, representante de la riqueza musical de nuestras tradiciones.

El video está disponible en el YouTube del alcalde Dumek Turbay, en colaboración con Carlos Vives, y en las redes sociales del mandatario.

Con este lanzamiento, Carlos Vives y el alcalde Dumek Turbay unen voluntades para celebrar a Cartagena desde el lenguaje universal de la música y las imágenes, reivindicando aquello que hace única a La Heroica: su historia, su gente, su herencia africana, sus expresiones populares y esa identidad caribeña que la ha convertido en una ciudad reconocida en Colombia y el mundo.

El estreno del video oficial, precisamente en el aniversario de la independencia, representa una manera distinta de rendirle tributo a Cartagena: no solo recordando su pasado, sino proyectando su cultura, su talento y su patrimonio hacia nuevas generaciones.

Este 11 de noviembre, Cartagena celebra 215 años de independencia y recibe un regalo que llevaba mucho tiempo esperando: La Fantástica, ahora también en imágenes, para seguir cantándole a la ciudad que tiene la historia, el sabor y la fuerza de todo un Caribe.