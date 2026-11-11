El ejército alemán proscribe el uso de drones chinos

El ejército alemán proscribió el uso de modelos chinos de drones por razones de seguridad, dijo el miércoles el Ministerio de Defensa del país europeo.

El departamento justifica la medida por la necesidad de garantizar la seguridad de los datos y de las tecnologías de la información.

“Ya no se utilizarán modelos de fabricación china”, dijo en su comunicado. “Los sistemas existentes serán reemplazados por productos de origen nacional o, cuando proceda, europeo”, agregó.

La revista Der Spiegel avanzó en primer lugar la decisión. Según este medio, la medida está motivada por la inquietud de que los drones puedan transmitir datos sobre ejercicios militares, campos de entrenamiento o armas a los servicios de inteligencia chinos.

El ministerio señaló que las fuerzas armadas, la Bundeswehr, habían utilizado “drones baratos, disponibles comercialmente, con multas de instrucción”.

“Para reforzar la autosuficiencia y la soberanía tecnológica de la Bundeswehr, ya no se utilizarán modelos de fabricación china para fines de tiro o de instrucción”, señaló.