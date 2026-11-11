220 paquetes alimentarios benefician a cerca de 660 personas de familias vulnerables en Rionegro. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Antioquia, Colombia

Con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más vulnerables, la Alcaldía de Rionegro, a través de Equide, consolidó una alianza con el Banco de Alimentos de la Fundación Saciar, que permitió la entrega de 220 paquetes alimentarios para beneficiar a cerca de 660 personas del municipio.

Las jornadas de entrega se realizaron los días 23 de octubre y 4 de noviembre en Casa Dorada, donde las familias beneficiarias recibieron productos como frutas, verduras y otros alimentos de alto valor nutricional, destinados a complementar la alimentación de sus hogares.

Esta iniciativa busca brindar un apoyo directo a quienes enfrentan dificultades para acceder a una alimentación suficiente y nutritiva, al tiempo que representa un alivio para la economía de los hogares beneficiados.

Solidaridad que también evita el desperdicio de alimentos

Más allá de la entrega de los paquetes, la alianza promueve el aprovechamiento de alimentos que, aunque conservan las condiciones adecuadas para el consumo, podrían terminar desperdiciados.

A través del trabajo conjunto entre la Administración Municipal y la Fundación Saciar, estos productos encuentran una nueva oportunidad al llegar a las mesas de familias que los necesitan, convirtiendo el aprovechamiento de alimentos en una acción concreta de solidaridad.

Más información Medellín registra más de 22.000 casos de atención prehospitalaria entre enero y septiembre del 2026

La articulación entre las instituciones demuestra cómo el trabajo colaborativo puede generar soluciones para atender necesidades sociales y contribuir al bienestar de las comunidades.

Para Rionegro, fortalecer la seguridad alimentaria significa reconocer que una nutrición adecuada es fundamental para la salud, la dignidad y el desarrollo integral de las personas.

Con estas acciones, la Administración Municipal continúa impulsando iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar en la construcción de la Ciudad del Bienestar, donde la solidaridad y el acceso a una alimentación digna también hacen parte del desarrollo del territorio.