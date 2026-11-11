Medellín registra más de 22.000 casos de atención prehospitalaria entre enero y septiembre del 2026. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Entre enero y septiembre de 2026, el programa registró 22.091 atenciones prehospitalarias y 16.422 traslados a instituciones prestadoras de servicios de salud. Durante este mismo periodo, el sistema reportó 27.406 casos con despacho, cifras que reflejan el trabajo de los equipos operativos en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

Para garantizar la cobertura y oportunidad en la atención, la ciudad dispone de 17 ambulancias y 5 motocicletas, cuyos equipos prestan servicio permanente, las 24 horas del día, durante toda la semana.

Solo en septiembre se atendieron 2.855 casos y se realizaron 1.971 traslados a centros asistenciales. Por su parte, los equipos de atención que se movilizan en motocicleta participaron en 678 atenciones: 296 como primer recurso de respuesta y 382 como segundo recurso.

La subsecretaria de Gestión de Servicios de la Secretaría de Salud, Obyalín Morales, destacó la importancia de este programa para responder ante la vida de los ciudadanos: “Medellín recibe el reconocimiento por su atención al accidente cerebrovascular, en el marco de la estrategia Angels. Para nosotros es un orgullo contar con un programa fortalecido, que tiene la capacidad de responder oportunamente ante este tipo de emergencias médicas y contribuir a salvar vidas”.

En el marco del Día de la Atención Prehospitalaria, Medellín también destacó la dedicación y el compromiso de los profesionales que trabajan en primera línea, quienes brindan atención inicial, protegen la salud de los pacientes y contribuyen a que reciban asistencia médica especializada a tiempo.

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Con este programa, la ciudad busca mantener una respuesta coordinada y oportuna frente a las emergencias, reconociendo el papel fundamental de los equipos de atención prehospitalaria en la protección de la vida.