Un joven de 17 años murió ahogado en un charco de San Rafael, Antioquia

San Rafael - Antioquia

Un menor de 17 años murió ahogado en un charco del Oriente de Antioquia. Los bomberos, luego de varias horas de maniobras, lograron rescatar el cuerpo y trasladarlo a la morgue municipal con apoyo de la policía Antioquia.

Según el reporte del cuerpo de bomberos del municipio de San Rafael, el pasado domingo atendieron una emergencia reportada en el balneario El Castillito. Allí la familia del muchacho de 17 manifestó a los socorristas que la víctima había ingresado al charco y que no se había vuelto a saber nada de él. Por lo que se activó el plan de rescate.

Los bomberos realizaron varias inmersiones con personal buzo experto debido a la magnitud y profundidad del charco hasta que por fin fue ubicado y el cuerpo recuperado.

La víctima estaba de paseo en ese turístico lugar con su familia, quien fue la que alertó a las autoridades de la situación. Mientras tanto, aunque se sabe que el menor murió ahogado, la policía está adelantando la investigación pertinente para esclarecer los hechos.