Rionegro sembró 6.000 árboles para recuperar y proteger el ecosistema del Cerro El Capiro. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Medellín, Antioquia

Un total de 6.000 árboles fueron sembrados en el Cerro El Capiro, en Rionegro. Como parte de una iniciativa que busca recuperar los ecosistemas estratégicos y fortalecer la protección del patrimonio natural del municipio.

La jornada se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre en un predio de la vereda Santa Teresa y contó con la participación de la Administración Municipal, habitantes de la zona, voluntarios y Bauen Projects.

La siembra se realizó dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado, un área protegida de importancia ecológica para el territorio. Con esta intervención se busca recuperar la cobertura vegetal, favorecer la biodiversidad y contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Entre las especies sembradas se encuentran varsino, guamo, pino colombiano, aceite maría, encenillo, chirlobirlo y alcaparro. Las plantas fueron seleccionadas por sus aportes a la recuperación y fortalecimiento de la vegetación propia de la zona.

El cerro El Capiro, un ecosistema estratégico para la conservación ambiental de Rionegro

La Administración Municipal aclaró que esta actividad corresponde a una iniciativa independiente de las medidas de compensación relacionadas con los aprovechamientos forestales que se adelantan en Rionegro.

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La estrategia, liderada por la Administración del alcalde Jorge Rivas, busca sumar esfuerzos con diferentes sectores para proteger las áreas de importancia ambiental y promover la recuperación de los ecosistemas.

Con estos 6.000 nuevos árboles, Rionegro avanza en las acciones de conservación del Cerro El Capiro, uno de los territorios naturales importantes para la biodiversidad del municipio.