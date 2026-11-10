No era el primer golpe: caen dos hombres señalados de hurtos seriales a cadena comecial en Medellín

Medellín

Las autoridades de Medellín frustraron un robo en un establecimiento del barrio Santa Mónica, al occidente de la ciudad, donde dos hombres de 22 y 26 años fueron capturados en flagrancia. Los sospechosos presuntamente habrían coordinado la huida en un vehículo contratado mediante una plataforma digital, estrategia que fue desactivada tras la intervención policial en el lugar de los hechos.

Además de este caso, las investigaciones preliminares de la Policía señalan que los arrestados tendrían relación con otros robos a locales de la misma cadena comercial. El material grabado por los sistemas de videovigilancia de otros puntos de la franquicia está siendo analizado por las autoridades judiciales para determinar la responsabilidad de la dupla en una serie continuada de hurtos.

Reacción policial y detalles del procedimiento

El operativo se activó gracias al monitoreo en tiempo real del sistema de videovigilancia, el cual alertó a las patrullas del sector. Al llegar al establecimiento comercial, los uniformados hallaron la puerta de acceso asegurada y observaron desde el exterior a los dos sujetos mientras intimidaban a una auxiliar de tienda cerca de las cajas registradoras.

Tras impartir órdenes reiteradas para lograr el ingreso, las autoridades controlaron la situación y protegieron a la empleada. Durante el registro, la Policía logró recuperar cerca de $400.000 en efectivo sustraídos de la caja registradora e incautó una pistola con diez cartuchos empleada para amedrentar a la víctima.

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Proceso judicial y pronunciamiento oficial

Sobre el operativo, las autoridades destacaron la articulación entre la tecnología de vigilancia y la presencia en territorio como factor clave para lograr la captura inmediata y salvaguardar la tranquilidad del sector comercial de la zona.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el dinero recuperado, el arma de fuego y la munición. Ambos procesados enfrentan cargos por los delitos de hurto calificado y agravado, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.