Medellín rediseña su narrativa turística para mostrar sus territorios lejos de los estereotipos

Medellín

Guías de turismo, mediadores culturales, líderes comunitarios y narradores urbanos, se reunieron en el primer Encuentro Distrital de Mediadores en Medellín, un espacio impulsado a través del Museo Casa de la Memoria, cuyo objetivo, es fomentar el desarrollo de una imagen colectiva de la ciudad más allá de los estereotipos que por años han marcado a la capital antioqueña.

El evento buscó repensar la narrativa urbana y abordar las realidades territoriales desde el medio ambiente, el desarrollo económico y la construcción de paz. La iniciativa pretende transformar el relato turístico tradicional para dar paso a una comunicación responsable, sustentada en las transformaciones sociales y las múltiples memorias del conflicto armado.

Capacitación para una narrativa responsable

Frente a este desafío, la administración distrital ha promovido espacios de formación continua. A través de las cátedras abiertas del Museo Casa de la Memoria, lo que ha permitido que durante 2026 se capacitaran 152 personas, brindándoles herramientas para transmitir el pasado y el presente de la ciudad sin caer en estigmas o clichés.

Esta apuesta busca que los mediadores profesionales e informales reconozcan a Medellín desde diversos ángulos y visiones. La intención central es consolidar un modelo de turismo ético donde la memoria colectiva y la verdad histórica prevalezcan sobre los relatos superficiales comercializados en el pasado.

Enfoque territorial en la Comuna 13

Como parte de este enfoque desmitificador, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín implementó el programa “Voces de la 13: Guías que transforman territorios”, en el cual participaron 33 guías formalizados o en proceso de formalización de la Comuna 13 - San Javier.

Los asistentes trabajaron en la estructuración de guiones turísticos enfocados en la transformación social y la memoria histórica. El objetivo pedagógico es que la interacción con los visitantes sea respetuosa con los residentes y refleje la resiliencia comunitaria en lugar de la romantización de la violencia.

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Un nuevo modelo de turismo distrital

Con el desarrollo de estas estrategias de formación, Medellín avanza hacia la consolidación de una identidad turística basada en la diversidad de sus barrios y el reconocimiento de sus retos actuales.

De esta manera, la ciudad responde a la pregunta de cómo narrarse al mundo, priorizando un modelo cultural donde las voces locales y la memoria territorial sean las verdaderas protagonistas de la experiencia turística.