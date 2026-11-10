Impuestos al tabaco: versión de la Cámara podría provocar 46.408 muertes prematuras adicionales

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La conciliación del proyecto de ley que establece impuestos al tabaco se convirtió en una discusión clave para la salud pública en Colombia. Organizaciones del sector salud y de la sociedad civil hicieron un llamado urgente a los congresistas encargados de unificar los textos aprobados por Senado y Cámara para que no se pierdan los avances en prevención del tabaquismo alcanzados durante el debate en la plenaria del Senado.

La advertencia está respaldada por una microsimulación desarrollada por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de Proesa, y Tabaconomía, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, que comparó los efectos de los diferentes diseños tributarios sobre el consumo de cigarrillos y la mortalidad prematura.

Según los resultados, si prevalece la versión aprobada por la Cámara de Representantes, Colombia podría tener 92.450 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales y 46.408 muertes prematuras adicionales a lo largo del curso de vida.

En contraste, el texto aprobado por el Senado el pasado 4 de noviembre proyecta un escenario más favorable: permitiría reducir en 52.180 el número de fumadores de cigarrillos convencionales y evitar 18.143 muertes prematuras.

Las cifras fueron explicadas por Paul Rodríguez, profesor asociado de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, quien señaló que las diferencias responden al diseño de los impuestos y al efecto que estos tienen sobre los precios de los productos de tabaco y nicotina.

¿Por qué preocupa la versión de la Cámara?

De acuerdo con los escenarios analizados, el texto de la Cámara produciría un aumento de apenas 9,4 % en el precio legal de los cigarrillos convencionales, mientras que los productos electrónicos tendrían un incremento del 55,3 %.

Esta diferencia podría incentivar la sustitución entre productos y mantener relativamente más accesibles los cigarrillos tradicionales, lo que representaría un riesgo para las estrategias de prevención del tabaquismo, especialmente entre niños y adolescentes.

¿Más impuestos significan más contrabando?

Otro de los argumentos que ha acompañado el debate tributario es el posible aumento del comercio ilegal de cigarrillos. Sin embargo, investigadores advierten que la evidencia científica no respalda necesariamente esa relación.

Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, sostuvo que en América Latina no existe evidencia de que los aumentos de impuestos provoquen un incremento del contrabando y cuestionó las estimaciones de comercio ilícito que presenta la industria tabacalera.

Según los investigadores, las cifras reportadas por la industria en la región pueden ser entre 1,4 y 3,6 veces superiores a las mediciones independientes.

En Colombia, una medición realizada en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta estimó que el comercio ilícito representaba el 16,9 % del consumo de cigarrillos en esas cinco ciudades durante 2023.

Colombia podría recaudar más y evitar miles de muertes

La microsimulación también contempló un escenario tributario alternativo, correspondiente a la propuesta de la Ley de Rescate Económico en su etapa de 2028.

De acuerdo con las proyecciones, esta alternativa podría conseguir: