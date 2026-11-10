Generación Tech alcanza cifra histórica con la participación de 6.000 estudiantes en Medellín

Medellín

Medellín oficializó el cierre de la edición 2026 del programa Generación Tech, una iniciativa liderada a través de Ruta N que alcanzó una participación histórica de más de 6.000 estudiantes y 600 docentes en más de 200 colegios públicos y privados. La cifra representa un crecimiento superior al 700 % frente a años anteriores, consolidando el fortalecimiento de habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).

Durante la jornada de cierre se realizó una feria de ciencia y tecnología con la presentación de 80 proyectos innovadores diseñados por los alumnos para resolver retos de sus comunas y corregimientos. Asimismo, el programa obtuvo el primer lugar en los premios IASP Inspiring Solutions 2026, otorgados por la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación, compitiendo contra más de 60 propuestas de 19 países.

Misión educativa en México y proyecciones del ecosistema de innovación

Como parte del proceso de fortalecimiento institucional, una delegación de docentes y representantes del Distrito viajó a Monterrey, México, para conocer modelos de articulación entre universidades, empresas y sector público. La comisión buscó recoger aprendizajes clave que sirvan para construir los nuevos lineamientos de innovación educativa de Medellín y conectar la formación escolar con la productividad real.

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La directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño, y docentes participantes destacaron que el objetivo de este programa es dotar a los colegios con contenido, métodos y herramientas avanzadas. Con el cierre de esta edición, el Distrito reafirma su apuesta por la educación como motor de desarrollo social, convirtiendo el conocimiento de las aulas en soluciones tecnológicas efectivas para la ciudad.