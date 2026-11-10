Corte Suprema y Medellín firman alianza clave contra delitos a la niñez y poblaciones vulnerables

Medellín

La Corte Suprema de Justicia y la Alcaldía de Medellín suscribieron un memorando de entendimiento para consolidar una alianza estratégica enfocada en la cooperación interinstitucional. El presidente de la corporación judicial, Iván Mauricio Lenis Gómez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, coincidieron en que la defensa de la niñez y la adolescencia exige una articulación absoluta donde todas las entidades remen hacia el mismo objetivo para evitar que los esfuerzos queden reducidos al plano del discurso.

La presencia de los magistrados y jueces en el territorio permitió definir una ruta de acción unificada frente a problemáticas críticas. La elección de Medellín respondió a los resultados obtenidos al visibilizar los problemas en lugar de ocultarlos, destacando la lucha frontal y decidida desarrollada en la ciudad contra delitos como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Justicia cercana y aplicación de las Reglas de Brasilia

El acuerdo busca acercar la justicia a los ciudadanos de manera oportuna mediante la implementación de las Reglas de Brasilia. Esta estrategia permite eliminar las barreras de acceso a la justicia y articular a las secretarías distritales y comisarías de familia para ofrecer una atención pedagógica e integral en las primeras instancias institucionales.

Según las autoridades, una gestión adecuada de los conflictos en las comisarías optimiza el tratamiento de los casos y evita una saturación o judicialización innecesaria en los estrados judiciales. La articulación incluye a dependencias clave como Inclusión Social y Familia, Educación, Seguridad y Convivencia, y Paz y Derechos Humanos, garantizando una protección prioritaria para la infancia y las poblaciones vulnerables tanto en la zona urbana como en la ruralidad.

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Impacto y descentralización de la justicia local

La iniciativa contempla el impulso de una justicia cercana y descentralizada tanto en las zonas urbanas como en la ruralidad de Medellín. El mandatario distrital y las altas instancias judiciales recalcaron que llevar la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural más allá de los estrados judiciales permite convertir las decisiones en herramientas vivas para las dependencias y la ciudadanía.

Este modelo busca transformar la relación entre las instituciones y las comunidades, priorizando la pedagogía y la prevención en la resolución de conflictos cotidianos y familiares para garantizar una respuesta estatal más eficiente y oportuna.