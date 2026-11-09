Maluma desata la demanda en Bogotá: 40.000 personas esperan por entradas para su concierto

El regreso de Maluma a Bogotá ya comienza a sentirse entre sus seguidores. La venta de entradas para su próximo concierto registra una fila virtual de 40.000 personas, una cifra que refleja el interés del público por conseguir un lugar en el espectáculo del cantante antioqueño.

La alta demanda ha generado un importante movimiento en la plataforma de TuBoleta, donde miles de fanáticos permanecen conectados a la espera de avanzar en el proceso de compra y asegurar sus entradas para verlo nuevamente en la capital.

La expectativa por este concierto también se refleja en la velocidad con la que se están consultando las localidades disponibles. Aunque la presencia en la fila virtual no significa que todas las personas hayan completado una compra, sí muestra la convocatoria que tiene el artista entre el público colombiano.

¿Cómo comprar las entradas para el concierto de Maluma?

Ante la cantidad de usuarios conectados, es importante realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales de venta. Los interesados pueden ingresar a TuBoleta, consultar las localidades que todavía tengan disponibilidad y verificar los precios antes de confirmar la compra.

También se recomienda tener preparado el medio de pago, revisar los datos antes de finalizar la transacción y evitar enlaces enviados por desconocidos o vendedores no autorizados.

Maluma, uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional, prepara así su regreso a los escenarios de Bogotá, en medio de una expectativa que ya se refleja en las miles de personas que buscan acompañarlo en esta presentación.

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La atención ahora está puesta en el comportamiento de la boletería y en cuántas entradas lograrán venderse durante esta jornada.