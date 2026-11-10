Atlántico realizará consejo de seguridad ante aumento de violencia contra las mujeres

Ante los recientes hechos de violencia que han cobrado la vida de mujeres en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, la Gobernación realizará este miércoles 11 de noviembre, un consejo de seguridad con enfoque de género. La reunión está programada para las 2:00 de la tarde en la sede de la Gobernación y contará con la participación de la Secretaría del Interior, la Policía y otros integrantes de las autoridades.

La secretaria de la Mujer y Equidad de Género, María Lourdes Dávila, manifestó su preocupación por el panorama de violencia contra las mujeres en el departamento.

“Más de 70 mujeres han perdido la vida y han sido asesinadas”, señaló la funcionaria, al explicar que entre los móviles identificados aparecen las rentas criminales, la violencia por vínculos familiares o afectivos y la extorsión.

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Casa refugio y puntos violeta entre las medidas de atención

Durante el consejo se analizarán las cifras y los casos para establecer nuevas estrategias que permitan prevenir estos hechos y fortalecer las acciones institucionales. “Tendremos una nueva ronda de estrategias y debates para ver cómo podemos mitigar esta situación”, explicó Dávila.

La funcionaria también destacó que el departamento cuenta con una casa refugio para mujeres en riesgo, programas de autonomía económica y puntos violeta seguros habilitados en hospitales de cinco municipios, donde se brinda atención médica y se activa la ruta correspondiente para víctimas de violencia basada en género. Asimismo, reiteró el llamado a las mujeres que se encuentren en peligro a solicitar acompañamiento y protección de las autoridades.