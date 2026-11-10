Atlántico realizará consejo de seguridad ante aumento de violencia contra las mujeres
El encuentro se llevará este miércoles 11 de noviembre en la Gobernación del Atlántico.
Ante los recientes hechos de violencia que han cobrado la vida de mujeres en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, la Gobernación realizará este miércoles 11 de noviembre, un consejo de seguridad con enfoque de género. La reunión está programada para las 2:00 de la tarde en la sede de la Gobernación y contará con la participación de la Secretaría del Interior, la Policía y otros integrantes de las autoridades.
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La secretaria de la Mujer y Equidad de Género, María Lourdes Dávila, manifestó su preocupación por el panorama de violencia contra las mujeres en el departamento.
“Más de 70 mujeres han perdido la vida y han sido asesinadas”, señaló la funcionaria, al explicar que entre los móviles identificados aparecen las rentas criminales, la violencia por vínculos familiares o afectivos y la extorsión.
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Casa refugio y puntos violeta entre las medidas de atención
Durante el consejo se analizarán las cifras y los casos para establecer nuevas estrategias que permitan prevenir estos hechos y fortalecer las acciones institucionales. “Tendremos una nueva ronda de estrategias y debates para ver cómo podemos mitigar esta situación”, explicó Dávila.
La funcionaria también destacó que el departamento cuenta con una casa refugio para mujeres en riesgo, programas de autonomía económica y puntos violeta seguros habilitados en hospitales de cinco municipios, donde se brinda atención médica y se activa la ruta correspondiente para víctimas de violencia basada en género. Asimismo, reiteró el llamado a las mujeres que se encuentren en peligro a solicitar acompañamiento y protección de las autoridades.