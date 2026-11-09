San Antonio de Pereira recuperó su emblemático parque con más de los $6.552 millones. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Medellín, Antioquia

San Antonio de Pereira volvió a encontrarse con uno de sus lugares más representativos. La Alcaldía de Rionegro entregó oficialmente la renovación de su parque principal. Esta intervención que contó con una inversión de $6.552.535.151 y que busca preservar la identidad histórica y cultural del corregimiento.

La entrega estuvo acompañada por una masiva asistencia de habitantes y visitantes, en una celebración marcada por la música y la alegría. La Banda Sinfónica de la Escuela de Música de la Secretaría de Cultura, sede San Antonio de Pereira, acompañó el encuentro, en el que las familias recibieron un espacio renovado para la convivencia y el disfrute.

Entre las obras realizadas se destaca la restauración de las rejas metálicas, las bancas y sus componentes de madera, así como la recuperación de la escultura en bronce del general José María Córdova, que data de 1920.

La intervención incluyó una nueva fuente de agua elaborada en piedra Barichara

Además de recuperar su infraestructura, el proyecto priorizó la protección del patrimonio natural. Conservando árboles y especies vegetales que hacen parte de la identidad paisajística del lugar.

Durante las obras, en mayo de 2026, también fueron encontrados vestigios arqueológicos, entre ellos antiguos jardines, tuberías de barro y piezas de cerámica, vidrio y metal, hallazgos que permitieron reconocer diferentes momentos de la historia del parque.

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Con esta renovación, la Administración Municipal, liderada por el alcalde Jorge Rivas Urrea, apuesta por la recuperación del patrimonio y el fortalecimiento de los espacios públicos. Más que una obra de infraestructura, la entrega representa la recuperación de un lugar ligado a la memoria colectiva de San Antonio de Pereira, donde la historia, la naturaleza y la vida comunitaria seguirán encontrándose.