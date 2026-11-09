MinCiencias lanzó ruta ‘Hecho con Ciencia’ para visibilizar la innovación empresarial

Empresas alemanas proponen volver a la semana laboral de 40 horas sin aumentar salarios. Imagen de referencia: Getty Images / Morsa Images

El Ministerio de Ciencia lanzó en Medellín el programa ‘Hecho con Ciencia’, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar los desarrollos científicos y tecnológicos que están impulsando las empresas colombianas en diferentes sectores de la economía.

La estrategia contempla un recorrido por distintas regiones del país durante los próximos meses, en el que MinCiencias visitará empresas seleccionadas para conocer sus avances, darles visibilidad y promover conexiones con universidades, entidades públicas y otras compañías que puedan contribuir al crecimiento de sus proyectos.

La primera parada de esta ruta fue Alimentos Secos (ALSEC), empresa en la que representantes del Ministerio de Ciencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) conocieron de primera mano cómo la investigación y la tecnología se aplican al desarrollo de alimentos.

La iniciativa busca identificar experiencias empresariales que aporten soluciones a desafíos concretos, entre ellos el mejoramiento de la nutrición, la innovación en los procesos industriales y la producción sostenible de alimentos.

“Si en su empresa están desarrollando un producto, mejorando un proceso o resolviendo un problema con investigación y tecnología, queremos conocer ese trabajo. Con Hecho con Ciencia vamos a recorrer las regiones para mostrar lo que ya están logrando las empresas colombianas y acercarlas a quienes pueden ayudar a que esos desarrollos lleguen más lejos. Así construimos la Patria del Conocimiento”, señaló la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar.

ALSEC, el primer caso de innovación empresarial

La compañía ALSEC fue seleccionada como punto de partida de esta estrategia por su trayectoria de 20 años en investigación y desarrollo de alimentos.

Durante ese periodo ha alcanzado 56 hitos de innovación, entre los que se destacan 17 solicitudes de patentes, cinco patentes otorgadas y tres reconocimientos del Premio Innova.

Uno de sus proyectos más representativos está relacionado con el aprovechamiento de lactosueros, iniciativa que actualmente genera un volumen anual de 28 millones de litros y cuenta con una capacidad instalada proyectada para alcanzar una producción de 151 millones de litros al año.

¿Cómo pueden participar las empresas?

Con ‘Hecho con Ciencia’, el Gobierno Nacional busca abrir un canal directo para que las empresas de todos los sectores económicos presenten sus avances en investigación, desarrollo e innovación (I+D), así como sus modelos de transferencia tecnológica.

Las compañías interesadas en participar deben diligenciar el formulario de postulación disponible en el portal oficial de MinCiencias.