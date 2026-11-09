Medellín, Envigado y Rionegro ejecutaron megaoperativo conjunto de control vial en Las Palmas

Medellín

Las secretarías de movilidad de Rionegro, Medellín y Envigado, junto a otras entidades, ejecutaron un operativo simultáneo de control vial a lo largo del corredor de Las Palmas, la Variante y el Túnel de Oriente. La intervención interinstitucional tuvo como propósito fundamental mitigar los riesgos de accidentalidad mediante la supervisión estricta de infracciones críticas, tales como el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas en motocicleta y la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

El desarrollo de la jornada se gestionó de forma integrada y en tiempo real desde el centro de monitoreo de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, lo que facilitó el despliegue de acciones coordinadas en cada jurisdicción. Esta articulación entre municipios permitió superar las limitaciones de las fronteras territoriales y garantizar un esquema de vigilancia continuo en una de las arterias viales con mayor flujo vehicular del departamento.

Resultados operativos y cifras de siniestralidad

En el punto de control establecido en la Variante Las Palmas, correspondiente a la jurisdicción de Rionegro, las autoridades impartieron 20 órdenes de comparendo, inmovilizaron cuatro vehículos y practicaron un total de 50 pruebas de alcoholemia. Las acciones operativas se sustentan en los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT), los cuales reportaron 902 siniestros viales en Rionegro entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, con un saldo de 842 lesionados y 21 personas fallecidas.

Estrategia preventiva de cara a la temporada de fin de año

Las autoridades de tránsito locales destacaron que la intensificación de los controles adquiere especial relevancia ante la proximidad de la temporada decembrina, periodo caracterizado por un incremento sustancial en el tránsito vehicular y en los factores de riesgo de accidentalidad vial en la región.

Finalmente, las administraciones participantes ratificaron que los operativos de vigilancia mantendrán un carácter permanente en los corredores estratégicos del departamento. El plan institucional proyecta combinar el control operativo en vía, la prevención y la cultura ciudadana para reducir los índices de mortalidad y proteger a los distintos actores viales.