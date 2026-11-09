Con ‘El escuadrón Tapahuecos’, avanzan obras de recuperación de la Malla vial en Bello

Medellín

La Alcaldía de Bello puso en marcha una nueva fase del programa “El Escuadrón Tapahuecos, Manos a la Vía”, con el objetivo de intervenir y mejorar el estado de la malla vial en todas las comunas de la municipalidad. La estrategia contempla el despliegue de dos cuadrillas de intervención masiva y una de parcheo, enfocadas tanto en el bacheo tradicional como en la recuperación integral de tramos con alto deterioro, además de la adecuación de andenes peatonales y estructuras de puentes.

Cada grupo de trabajo masivo cuenta con un equipo de aproximadamente 25 personas —entre operarios, coordinadores y volqueteros— y dispone de seis máquinas especializadas por cuadrilla, entre las que se incluyen fresadoras, barredoras, vibrocompactadoras y finishers. Para esta etapa, la Administración Municipal destinará una inversión de 44.000 millones de pesos, cifra que constituye un monto histórico para la atención de la infraestructura vial local.

Priorización por reportes y primeros frentes de obra

La selección de las vías a reparar se determinó a partir de los consolidados de solicitudes ciudadanas recibidas a través de la plataforma PQRSD, formularios institucionales y canales digitales oficiales. Durante la semana inicial, los frentes de trabajo se focalizarán en el sector centro —específicamente en la calle 54 entre carreras 50 y 50A, y la carrera 49 entre el edificio Santa Clara, la calle 49 y la Autopista Norte—, así como en la calle 21 entre carreras 66 y 69, ubicada en el barrio París.

Plan complementario de infraestructura social

De forma paralela a las obras viales, el municipio presentó la iniciativa “Obras que dejan huella, con sentido social”, un paquete integral de infraestructura respaldado por una inversión de 90.000 millones de pesos financiados mediante un crédito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). El plan abarca la ejecución de proyectos orientados a la educación, la sostenibilidad medioambiental y el equipamiento comunitario en diferentes sectores de la ciudad.

Más información Por reducir muertes en las vías, Medellín es elegida como referente global de seguridad vial

Entre las obras proyectadas se destacan la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el sector de Navarra, una nueva sede para la Escuela de la vereda La Meneses y la instalación de cubiertas en los escenarios deportivos de las instituciones educativas Josefa Campos, Carlos Pérez Mejía (Sede Rosalía) y Villas del Sol. Asimismo, el presupuesto contempla la rehabilitación de quebradas, la edificación de un albergue municipal de bienestar animal y la construcción de un puente vial de interconexión entre La Maruchenga y el barrio Santander.