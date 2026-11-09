Gadiel y J Álvarez se unen en ‘Juntitos’, una apuesta de reguetón sobre la atracción sin compromisos

El reguetón vuelve a reunir a dos de sus exponentes. El puertorriqueño Gadiel presentó ‘Juntitos’, su nuevo sencillo junto a J Álvarez, una colaboración que explora la atracción física, la complicidad y las relaciones sin compromisos, a través de una propuesta que conserva la esencia del sonido urbano.

La canción plantea una historia en la que la química entre dos personas está por encima de las complicaciones sentimentales. Con una letra directa y un ritmo sensual, los artistas le apuestan a una temática centrada en disfrutar el momento y dejar que la atracción marque el rumbo de la relación.

La colaboración reúne las voces y estilos de Gadiel y J Álvarez, dos artistas puertorriqueños que se encuentran en esta producción para darle forma a una canción que combina sus propuestas musicales.

Tres colores protagonizan el videoclip

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip dirigido por Truviews y producido por Conteni2 Media / Truviews Media Group. La producción audiovisual desarrolla una propuesta cinematográfica a través de tres universos monocromáticos.

El rojo representa el mundo de Gadiel y está relacionado con la pasión y la cercanía; el azul identifica a J Álvarez y evoca la noche, el misterio y el deseo, mientras que el verde simboliza el encuentro de ambos artistas en un mismo espacio.

Una modelo conecta las diferentes escenas y representa la atracción que une a los protagonistas. La iluminación, los colores y la ambientación hacen parte de la narrativa visual que acompaña el concepto de ‘Juntitos’.

Gadiel continúa sumando colaboraciones

Este lanzamiento llega mientras Gadiel sigue ampliando su recorrido musical. Recientemente, el artista participó como invitado en la gira Yandel Sinfónico, donde compartió escenario con su hermano Yandel e interpretó uno de sus éxitos en medio de este formato que combina música urbana y elementos sinfónicos.

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Ahora, con J Álvarez, presenta una nueva colaboración que apuesta por los sonidos del reguetón y una historia alrededor de la atracción y la complicidad.