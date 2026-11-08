Seguidores de Diomedes Díaz reaccionan al daño de su estatua: ¿Qué dijeron?

La estatua de Diomedes Díaz, uno de los artistas más representativos de la música vallenata, volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de que se conociera que la escultura ubicada en Valledupar, Cesar, perdió parte de su brazo derecho.

El daño, reportado el sábado 7 de noviembre, despertó diferentes reacciones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el deterioro de un monumento que se ha convertido en uno de los lugares más visitados por los fanáticos del cantante.

La figura está instalada en la glorieta Los Juglares, en el Parque de la Provincia, un espacio turístico donde diariamente llegan visitantes para tomarse fotografías junto a la representación del artista.

Ampliar Cerrar

Las reacciones de los seguidores de Diomedes Díaz

La afectación de la escultura provocó mensajes de rechazo en redes sociales. El periodista Luis Mendoza Sierra compartió imágenes del monumento y cuestionó el comportamiento de algunos visitantes que, según relatos de comerciantes del sector, suelen sentarse sobre la figura o apoyarse en sus extremidades para tomarse fotografías.

En su publicación, el comunicador hizo un llamado a los habitantes y visitantes de Valledupar para cuidar el monumento y evitar nuevas afectaciones.

Otro usuario de la red social X también expresó su inconformidad con lo ocurrido y señaló que el daño a la escultura representa una afectación a la cultura y a la historia de la ciudad.

“Valledupar no se cuida con discursos, se cuida con respeto. El que daña lo público, daña a su propia ciudad”, escribió el usuario, en un mensaje en el que pidió mayor sentido de pertenencia por los espacios públicos.

¿Por qué la estatua de Diomedes Díaz es tan importante para sus seguidores?

La escultura del ‘Cacique de La Junta’ se ha convertido en un punto de encuentro para quienes visitan Valledupar y mantienen vivo el recuerdo de su música.

Inaugurada el 26 de mayo de 2017, la figura representa al cantante sentado en una banca, con los brazos extendidos, una disposición que permite a los visitantes ubicarse a su lado para tomarse fotografías.

El monumento no solo es un homenaje a la trayectoria musical de Diomedes Díaz, sino también un atractivo turístico relacionado con el vallenato, género que identifica a la capital del Cesar.

Para muchos de sus seguidores, la estatua representa la posibilidad de acercarse simbólicamente al artista, recordar sus canciones y conservar una fotografía en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad.

El daño reabre el debate sobre el cuidado de los monumentos

El desprendimiento del brazo derecho también puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el uso que se le da a las esculturas públicas.

Personas que trabajan en el sector han señalado que algunos visitantes se sientan sobre las piernas de la figura o se apoyan en sus extremidades para posar. Estas prácticas podrían estar relacionadas con el deterioro, aunque todavía no se ha establecido oficialmente la causa del daño.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, rechazó lo ocurrido y anunció que dio instrucciones a la Oficina de Cultura para gestionar la reparación de la escultura.

Mientras se adelantan las acciones para recuperar el monumento, las reacciones de ciudadanos y seguidores del artista mantienen vigente el llamado a proteger los espacios que hacen parte de la memoria cultural y musical de Valledupar.

Créditos: vallenatosvalledupar. diomedesdiazvive. vallenatoia