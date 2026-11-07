Jesús López, el ejecutivo detrás de grandes estrellas, recibe un reconocimiento de la música español

La industria musical en español reconoce una de las trayectorias más influyentes de las últimas décadas. Jesús López, Chairman y CEO de Universal Music Latinoamérica y Península Ibérica, fue nombrado Académico de Honor 2026 por la Academia de la Música de España, una distinción que destaca su trabajo en el desarrollo de artistas y en la internacionalización de diferentes géneros musicales.

El reconocimiento fue entregado el 6 de noviembre en el Teatro Real de Madrid, durante la primera edición de los Académicos de Honor de la institución. López recibió el galardón de manos de Antonio Guisasola, tesorero de la Junta Directiva de la Academia y presidente de AGEDI y PROMUSICAE.

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A lo largo de su carrera, Jesús López ha estado detrás del crecimiento y la proyección internacional de importantes figuras de la música. Su trabajo ha contribuido al desarrollo de artistas como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José José, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, Juanes, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Don Omar, J Balvin, Karol G, Feid, Morat y Sebastián Yatra, entre muchos otros.

Su trayectoria también ha estado vinculada al crecimiento de distintos sonidos latinoamericanos. Fue uno de los impulsores del rock en español a través del sello Culebra y participó en la expansión internacional de la bachata con artistas como Juan Luis Guerra. Además, Universal Music fue pionera en el lanzamiento de un sello internacional dedicado al reguetón, Machete Music, que acompañó el crecimiento de este género con éxitos como “Gasolina”, de Daddy Yankee, y “Danza Kuduro”, de Don Omar.

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En el mercado español, López contribuyó al desarrollo de carreras musicales como las de Mecano, Raphael, Joaquín Sabina, David Bisbal, Aitana, Lola Índigo y Manuel Carrasco. Su gestión también ha impulsado nuevas formas de negocio en la industria, incluyendo el management, la producción de conciertos, las giras y los servicios para artistas.

En 2007, Universal Music Latinoamérica creó Global Talent Services (GTS), una división enfocada en el desarrollo de artistas y la gestión de sus carreras. Actualmente, esta compañía cuenta con presencia en 12 oficinas de la región y trabaja con 145 artistas como manager o co-manager, además de producir más de 1.500 espectáculos al año.

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Con este nombramiento, la Academia de la Música de España destaca el papel de Jesús López en la evolución de la industria discográfica y en la consolidación de la música en español en escenarios internacionales. El ejecutivo comparte esta distinción con figuras como Ana Belén, Raphael, Carmen Linares, Jordi Savall y María del Mar Bonet.