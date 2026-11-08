Policía de Bolívar reportó un capturado y 10 canarios recuperados

Diez canarios que deberían estar alegrando con sus cantos los amaneceres del campo terminaron en medio de un procedimiento policial.

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Su destino cambió en la Troncal de Occidente, donde uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Bolívar adelantaron un operativo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre que dejó a un hombre capturado.

La acción se desarrolló sobre la carretera que comunica a San Juan Nepomuceno con Cartagena, corredor vial en el que los policías lograron recuperar estas aves y detener a un ciudadano presuntamente involucrado en una actividad que amenaza la riqueza natural de la región.

De acuerdo con el reporte oficial, el implicado fue capturado por la presunta comisión del delito contemplado en el artículo 328 del Código Penal colombiano, relacionado con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Los diez ejemplares, conocidos comúnmente como canarios, quedaron a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), entidad encargada de adelantar los procedimientos correspondientes para garantizar su bienestar y determinar su manejo adecuado.

Por su parte, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Séptima Local de San Juan Nepomuceno, autoridad que continuará con las actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades correspondientes.

“Las aves silvestres no son mercancía ni adornos para permanecer encerrados. Su lugar está en la naturaleza, donde cumplen una función importante para el equilibrio de nuestros ecosistemas. A través de nuestros carabineros y policías ambientales seguiremos combatiendo este delito y protegiendo la biodiversidad del departamento”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Este resultado evidencia la importancia de los controles que adelanta la especialidad de Carabineros y Protección Ambiental en las vías y zonas rurales del territorio bolivarense, donde la vigilancia busca impedir que animales extraídos de su hábitat terminen siendo comercializados ilegalmente.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad relacionada con la captura, transporte o venta clandestina de especies silvestres. Porque los canarios no nacieron para vivir tras las rejas de una jaula, sino para llenar de música los árboles y disfrutar de la libertad que les regaló la naturaleza.