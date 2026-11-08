Murió hombre tras accidente en una mina de Barranco de Loba, sur de Bolívar

La emergencia registrada en la mina Los Marañones, en jurisdicción de Barranco de Loba, sigue dejando consecuencias lamentables. Joel Chacón Beleño, uno de los trabajadores que resultó gravemente afectado durante el incidente, falleció en Cartagena, donde permanecía hospitalizado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El minero había sido trasladado a la capital de Bolívar debido al delicado estado de salud que presentaba tras lo ocurrido. Según la información conocida, habría sufrido una afectación por falta de oxígeno mientras realizaba sus labores dentro del socavón.

Tras ser auxiliado, Chacón Beleño fue llevado inicialmente a la Clínica La Candelaria, en El Banco, Magdalena. Allí recibió los primeros cuidados médicos, pero su condición hizo necesario remitirlo a Cartagena para que pudiera acceder a una atención de mayor complejidad.

Su fallecimiento se conoció en las últimas horas, pese a los esfuerzos del equipo médico que lo atendía.