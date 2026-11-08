Local comercial se incendió en el centro histórico de Cartagena: bomberos atendieron emergencia
Las causas del siniestro son materia de investigación
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un incendio registrado en un establecimiento comercial de la Calle de la Moneda, en el Centro Histórico de la ciudad.
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La operación fue liderada por el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, quien coordinó las acciones de cinco vehículos y 30 unidades para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a negocios vecinos.
La institución invitó a la ciudadanía a mantener despejada las zonas ante una conflagración, y permitir el acceso de los automotores bomberiles mientras se desarrollan las operaciones.
Por ahora, no se han determinado las causas del siniestro y no se reportan personas lesionadas.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.