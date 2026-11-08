Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 nov 2026 Actualizado 19:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Local comercial se incendió en el centro histórico de Cartagena: bomberos atendieron emergencia

Las causas del siniestro son materia de investigación

Cortesía

Cortesía

Cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un incendio registrado en un establecimiento comercial de la Calle de la Moneda, en el Centro Histórico de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La operación fue liderada por el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, quien coordinó las acciones de cinco vehículos y 30 unidades para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a negocios vecinos.

La institución invitó a la ciudadanía a mantener despejada las zonas ante una conflagración, y permitir el acceso de los automotores bomberiles mientras se desarrollan las operaciones.

Por ahora, no se han determinado las causas del siniestro y no se reportan personas lesionadas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado