Local comercial se incendió en el centro histórico de Cartagena: bomberos atendieron emergencia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un incendio registrado en un establecimiento comercial de la Calle de la Moneda, en el Centro Histórico de la ciudad.

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La operación fue liderada por el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, quien coordinó las acciones de cinco vehículos y 30 unidades para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a negocios vecinos.

La institución invitó a la ciudadanía a mantener despejada las zonas ante una conflagración, y permitir el acceso de los automotores bomberiles mientras se desarrollan las operaciones.

Por ahora, no se han determinado las causas del siniestro y no se reportan personas lesionadas.