Alertan por incremento de llamadas extorsivas en Santa Rosa del sur: “le vamos a explotar un dron”

Tras el ataque terrorista al Ejército en Santa Rosa, sur de Bolívar, las autoridades locales alertaron sobre el incremento de llamadas extorsivas a comerciantes.

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Las intimidaciones aumentaron, en medio de la tensa calma que vive el municipio horas después del atentado al Batallón de Selva N°48, que dejó tres fallecidos y 47 personas lesionadas.

Ejército reveló identidades de los fallecidos tras ataque a batallón en Santa Rosa, sur de Bolívar

Al parecer, inescrupulosos están comunicándose vía telefónica a los establecimientos, para realizar exigencias económicas y amenazar con explotar drones en sus comercios. Así lo indicó la alcaldía en su página oficial.

Por su parte, la población continúa en medio de la zozobra mientras que se reporta un aumento en el movimiento de las tropas. “Ante cualquier intento de extorsión, comuníquense inmediatamente con el GAULA de la Policía Nacional al número 3178965476 y denuncien”.