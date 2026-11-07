Caen en Soacha 8 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC señalados de reclutar menores

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Ocho presuntos integrantes del Frente Franco Benavides, estructura de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, fueron capturados en Soacha, Cundinamarca, en un operativo adelantado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía.

De acuerdo con el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, los detenidos estarían involucrados en delitos de reclutamiento ilícito de menores de edad y porte ilegal de armas de fuego.

Uno de los principales resultados de la operación fue la frustración del traslado de cuatro menores de edad, quienes presuntamente serían llevados al departamento del Guaviare para ser entregados a esta estructura armada ilegal.

El mandatario informó que, de los ocho capturados, cinco ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural.

A través de su cuenta de X, el presidente destacó el resultado de la operación y aseguró que su Gobierno continuará persiguiendo a quienes reclutan niños, niñas y adolescentes para vincularlos a organizaciones armadas ilegales.

“¡En Colombia, con nuestros niños no se meten!”, expresó el mandatario.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de este operativo, que representa un golpe a las redes de reclutamiento de menores atribuidas a las disidencias de las FARC.